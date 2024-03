Quali giochi PlayStation 5 supportano il mouse e la tastiera?

Sebbene non sia una caratteristica particolarmente pubblicizzata, effettivamente si può giocare con mouse e tastiera su PS5, utilizzando questi due strumenti di input al posto del controller. Ma mouse e tastiera sono compatibili con tutti i giochi? Facciamo chiarezza.

La risposta è no, non tutti i giochi PS5 sono compatibili per l'utilizzo con mouse e tastiera, a febbraio 2024 l'elenco non è particolarmente numeroso ma include comunque titoli di spessore come Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed Valhalla, ARK Survival Evolved e Death Stranding.

Giochi PS5 mouse e tastiera

Astroneer

ARK Survival Evolved

Assassin's Creed Valhalla

Call of Duty Black Ops Cold War

Call of Duty Modern Warfare

Call of Duty Modern Warfare III

Call of Duty Vanguard

Cities Skylines

DayZ

Dark Souls Remastered

DC Universe Online

Death Stranding

Deep Rock Galactic

F1 Manager 2023

Farworld Pioneers

Final Fantasy XIV

Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy's 2

Fortnite

Helldivers 2

House Flipper

Immortals Fenyx Rising

Jurassic World Evolution 2

Minecraft

Mount & Blade Warband

Paragon

Paladins

Phantasy Star Online 2 New Genesis

Planet Coaster

Project CARS 2

Quake

Quake II

Risk of Rain 2

Roblox

Space Engineers

Smile For Me

SMITE

Soulstice

Splitgate

Terraria

The Sims 4

The House of the Dead Remake

They Are Billions

Untitled Goose Game

War Thunder

Warframe

Zombie Army 4 Dead War

La lista come detto è in continua espansione, se conoscete altri titoli compatibili con mouse e tastiera segnateceli qui sotto nei commenti, provvederemo ad aggiornare l'elenco anche grazie alle vostre segnalazioni.