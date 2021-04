Giochi PlayStation Hits a 14.99 euro, la nuova offerta Unieuro

E' partita la nuova promozione Unieuro Gli Sconti Che Sognavi, con offerte valide fino al 25 aprile, tra i prodotti in promozione troviamo anche i videogiochi per PS4 (compatibili con PS5) con focus particolare sulla collana economica PlayStation Hits.

I giochi PlayStation Hits costano normalmente 20.99 euro, da Unieuro è possibile trovare una selezione di giochi PS4 a 14.99 euro, a questo prezzo possiamo acquistare Yakuza Zero, The Evil Within, Resident Evil VII Biohazard, Monster Hunter World, DOOM, Street Fighter V e Wolfenstein The New Order.



Si tratta di giochi non recentissimi ma ancora validi, venduti a prezzo ridotto rispetto al listino. Yakuza Zero è il prequel della celebre serie SEGA mentre Resident Evil VII Biohazard è sicuramente un buon acquisto in vista dell'arrivo di Resident Evil Village (i due giochi dovrebbero essere legati a Resident Evil 9, formando una trilogia, stando ad alcuni rumor) mentre Monster Hunter World vi permetterà di andare a caccia di gigantesche creature. Degno di nota anche DOOM, acclamato reboot della serie shooter targata id Software, così come Street Fighter V, l'ultimo esponente della serie picchiaduro di Capcom, in attesa di Street Fighter 6.



Il nuovo volantino Unieuro di aprile presenta tante altre offerte anche sugli accessori PS5, sulle console Switch e Switch Lite e sui giochi per PlayStation 4.