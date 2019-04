Giochi PlayStation Hits in offerta a 14.99 euro anche su Amazon

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della nuova offerta PlayStation Hits sui migliori giochi PS4 in vendita per un periodo limitato a 14,99 euro. La promozione è valida sul PlayStation Store e anche su Amazon.it, limitatamente ad alcuni titoli che riportiamo di seguito.

Su Amazon.it è possibile acquistare le copie fisiche allo stesso prezzo dell'edizione digitale, ovvero 14.99 euro, la promozione riguarda però solamente alcuni giochi e non tutti i titoli della lineup PlayStation Hits. Ecco l'elenco dei giochi in vendita a prezzo scontato:

Tra i giochi per PlayStation 4 in offerta su Amazon troviamo Ratchet & Clank, Killzone Shadow Fall, LittleBigPlanet 3 e Driveclub, oltre a due giochi di terze parti: Need for Speed Rivals e La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, quest'ultimo proposto però in edizione UK. Le offerte indicate sono valide fino ad esaurimento scorte e in ogni caso fino al 2 maggio, termine indicato da Sony per la scadenza della promozione PlayStation Hits sul PlayStation Store.