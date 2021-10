Giochi PlayStation Hits in offerta: sconti sui classici imperdibili per PS4 e PS5

Tornano le offerte sulla collana PlayStation Hits di Sony che propone una selezione dei migliori giochi per PS4 (compatibili anche con PS5) a prezzo speciale con ulteriore sconto sul costo di listino normalmente fissato a 20,99 euro.

Il range di prezzo varia dai 12.99 euro di LittleBigPlanet 3 ai 18.99 euro di God of War, la maggior parte dei titoli come God of War 3 Remastered, The Last of Us Remastered e Gran Turismo Sport vengono proposti a 14,98 euro l'uno.

Sconti migliori giochi PlayStation

Una buona occasione per arricchire la propria ludoteca aggiungendo in collezione classici PlayStation da avere assolutamente come Ratchet & Clank, Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include l'espansione The Frozen Wilds) e Ratchet & Clank. Le offerte sono valide solamente per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili su Amazon.