Giochi PlayStation Hits a partire da 3.99 euro, tutte le offerte

I nuovi saldi estivi del PlayStation Store coinvolgono anche i giochi della collana PlayStation Hits, con alcuni titoli in vendita ad un prezzo davvero irripetibile.

Normalmente in vendita a 19.99 euro (formato digitale), alcuni giochi PS Hits sono ora disponibili a partire da 3.99 euro, tra i giochi in offerta citiamo Gran Turismo Sport a 12.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 12.99 euro, DOOM (2016) a 5.99 euro, Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 4.99 euro, The Last Of Us Remastered a 9.99 euro, Uncharted 4 Fine di un Ladro Edizione Digitale a 9.99 euro, Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends a 14.99 euro, Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair a 3.99 euro e La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor a 9,99 euro.

Le promozioni sono valide fino al 6 agosto esclusivamente sulle versioni digitali in vendita sul PlayStation Store mentre le edizioni fisiche mantengono il loro prezzo retail fissato a 20,99 euro. Indubbiamente una buona occasione per espandere la propria ludoteca PlayStation 4 ad un prezzo piccolo piccolo, non trovate? Fateci sapere la vostra lista degli acquisti!