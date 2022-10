Giochi PlayStation su PC: collegare l'account PSN a Steam e ottenere ricompense gratis

Da qualche giorno a questa parte, Sony ha dato il via ad una nuova iniziativa attraverso la quale i giocatori PC possono collegare il loro account PlayStation Network alla piattaforma che utilizzano per giocare le esclusive dei PlayStation Studios al di fuori delle console. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su questo sistema

Come effettuare il collegamento

Al momento non è possibile associare un account PlayStation Network a quello Steam/Epic Games Store attraverso il portale e, in attesa che il colosso nipponico permetta di farlo, esiste solo ed esclusivamente un metodo per effettuare questo tipo di collegamento: avviare un titolo supportato su PC. Una volta avviato il titolo (uno tra questi è Marvel's Spider-Man Remastered), apparirà a schermo un messaggio che chiede al giocatore di eseguire l'accesso con il suo account PlayStation Store, così che possa utilizzare quello con cui è solito giocare su console o, in caso contrario, crearne uno da zero. In alternativa, si può raggiungere il menu delle impostazioni del gioco per attivare manualmente la procedura.

A cosa serve fare il collegamento?

Chiunque esegua l'accesso con un profilo PSN ad un gioco PC può sbloccare contenuti bonus esclusivi, gestire le preferenze di comunicazione e ricevere messaggi contenenti le ultime notizie sul mondo PlayStation.

È necessario collegare ogni singolo gioco?

Sony ha confermato che il collegamento va effettuato una sola volta, poiché verrà memorizzato e verrà riconosciuto in maniera automatica all'avvio dei futuri giochi PlayStation Studios che supporteranno questa funzionalità. Chiunque volesse scollegare i profili, inoltre, potrà farlo direttamente dal menu principale di uno qualsiasi dei giochi supportati.

