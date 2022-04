Giochi PlayStation su PC: il leak è falso per un modder di Bloodborne

Nella notte un presunto leak ha svelato l'arrivo di nuovi giochi PlayStation su PC, un insider ripreso anche da Tom Henderson e da varie testate internazionali ha pubblicato l'elenco dei porting per Windows in sviluppo negli studi di Sony ma Lance McDonald ha molti dubbi in merito.

Nello specifico la lista include giochi come Horizon Forbidden West, Uncharted, Ratchet & Clank Rift Apart, Gran Turismo 7, Demon's Souls, Ghost of Tsushima e God of War Ragnarok. Stupisce la mancanza di produzioni come Bloodborne e The Last of Us, richieste da anni dai giocatori PC.

Lance McDonald, modder molto attivo sulla scena Souls e salito agli onori della cronaca per le sue mod di Bloodborne (e non solo) ha però molti dubbi a riguardo e anzi, secondo il suo parere il presunto leak sarebbe totalmente falso. Il sito Exputer (che ospita tra le sue colonne anche l'insider Tom Henderson) è però di diverso avviso e ribadisce come la fonte sia affidabile, anche se poco conosciuta.

La stessa fonte ha fatto sapere poi che Sony avrebbe cancellato le versioni PS4 di Deathloop e Demon's Souls, oltre ad aver confermato che God of War Ragnarok sarà l'ultimo gioco first party cross-gen di Sony. Sarà vero? Secondo Lance McDonald, no, ma ovviamente si tratta di una sua opinione e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito da parte di PlayStation.