Giochi PlayStation su PC? Non è stato Jim Ryan a volerli ma Shawn Layden

Non è un mistero che Sony stia investendo sempre di più nel business dei giochi PC (e l'acquisizione di Nixxes Software da parte di PlayStation conferma ulteriormente questa tesi), quello invece molti ignorano è come questa non sia stata una decisione di Jim Ryan bensì del suo predecessore Shawn Layden.

Intervistato recentemente in un podcast americano, Shawn Layden ha confermato che l'idea di portare i giochi PlayStation su piattaforma PC è stata suo e del resto l'ex dirigente di Sony è partito da un ragionamento molto semplice: come fare per espandere il numero di giocatori attivi sui giochi PlayStation Studios? Vendendo più console ovviamente ma non solo, anche portando i giochi su altre piattaforme e in particolare su quella più diffusa in assoluto, ovvero il PC.

Shawn Layden ha dunque iniziato ad approntare un modello di business per l'arrivo dei giochi PlayStation Studios su PC, un piano che deve essere piaciuto a Jim Ryan dal momento che ha deciso di mantenerlo anche dopo che Shawn Layden ha lasciato Sony, addio avvenuto a sorpresa lo scorso anno prima del lancio di PlayStation 5.

In questi ultimi mesi Sony ha pubblicato Horizon Zero Dawn Complete Edition su PC ed ha annunciato l'arrivo di Uncharted Legacy of Thieves Collection nel 2022.