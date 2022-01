Giochi PlayStation su PC: Sony sta sperimentando per conquistare un nuovo pubblico

Kratos, personaggio storicamente legato a doppio filo con le piattaforme PlayStation, è arrivato quest'anno anche su PC quando God of War (2018) è stato pubblicato da Sony su Steam. Come sappiamo, la compagnia ha deciso da tempo di aprirsi ad altri bacini d'utenza e per farlo ovviamente sta utilizzando le sue IP più importanti.

God of War ha venduto un milione di copie su PC e proprio le avventure del Fantasma di Sparta potrebbero rappresentare l'ideale "cavallo di Troia" per attirare nuovi giocatori nel mondo PlayStation e lo stesso vale per Horizon, Uncharted e altri franchise di PlayStation Studios.



La strategia di Sony è chiara e l'arrivo delle esclusive PlayStation su PC rappresenta una vetrina per l'intero ecosistema PlayStation. Facciamo un semplice esempio, avete appena finito God of War su PC e non vedete l'ora di giocare con il sequel, God of War Ragnarok. Legittimo, per farlo senza dover attendere a lungo avete però una sola opzione, comprare una PS4 o una PS5, dal momento che Ragnarok non è mai stato annunciato per PC e non sappiamo se e quando arriverà su questa piattaforma.



Stesso esempio per Horizon Zero Dawn, il sequel Horizon Forbidden West è atteso per metà febbraio solo su PlayStation... uscirà mai su PC? Non lo sappiamo e proprio questa incertezza potrebbe spingere una parte del pubblico verso PlayStation 4 o PlayStation 5. E cosa dire di Uncharted L'Eredità dei Ladri? La raccolta di Naughty Dog arriverà presto su PS5 e PC includendo però solamente Uncharted 4 Fine di un Ladro (ovvero l'ultimo capitolo della saga) e lo spin-off Uncharted L'Eredità Perduta. E chi volesse recuperare la trilogia delle avventure di Nathan Drake, per capire cosa sia accaduto prima di Uncharted 4? C'è una sola possibilità al momento per giocare questi titoli, ed è ovviamente quella di rivolgersi ad una console Sony, oppure abbonarsi a PlayStation Now.



Ma possiamo anche fare un esempio inverso basato sulla cultura dell'hype, dopo il successo di God of War la community ha iniziato a gran voce a chiedere l'arrivo di Bloodborne su PC, esclusiva FromSoftware uscita nel 2015 e accolta calorosamente da pubblico e critica. Sony non da segni di vita e anche in questo caso è possibile che la frustrazione dovuta al desiderio di giocare il titolo possa portare qualcuno ad acquistare una PS4 o una PS5, così da poter giocare subito con il gioco dei propri desideri.



Chiaramente, la vendita dei giochi PlayStation Studios su PC è solo un piccolo tassello di una visione più ampia, nel core business di Sony le vendite hardware hanno un peso importante (a differenza di Microsoft, che da anni ha una strategia commerciale maggiormente incentrata su servizi e abbonamenti) e l'espansione del pubblico passa anche da strategie di questo tipo, che vanno ovviamente oltre al semplice guadagno delle copie vendute su Steam o Epic Games Store.



Per il momento Sony sta sperimentando e non è escluso (e molti se lo auspicano) che la compagnia possa in futuro accorciare i tempi di arrivo dei propri giochi su PC mentre un lancio in contemporanea su PlayStation e Personal Computer per il momento non sembra essere nelle corde dell'azienda, come dimostra anche l'uscita di Uncharted L'Eredità dei Ladri, disponibile dal 28 gennaio su PS5 e in seguito nei primi mesi del 2022 su PC.



E voi cosa ne pensate? Riuscirà Sony ad espandere il suo pubblico puntando sull'universo PC? I primi esperimenti sembrano incoraggianti, ma come detto il futuro è ancora tutto da scrivere.