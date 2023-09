Quanti giochi ci sono su PlayStation Plus Essential, Extra e Premium?

Quanti giochi ci sono su PlayStation Plus? Una domanda comune che in molti si pongono, sopratutto prima di abbonarsi. Non è semplice però fornire una risposta precisa a questo dubbio, ma proviamo a fare chiarezza.

Come noto, PlayStation Plus si divide in tre diversi abbonamento denominati Essential, Extra e Premium: Essential è l'abbonamento base con almeno tre giochi nuovi al mese per PS5 e PS4, Extra è il profilo intermedio che dona accesso a centinaia di giochi per entrambe le console Sony mentre Premium è il profilo top con streaming, demo e accesso ai giochi classici PS1, PS2 e PS3.

Fatta questa doverosa premessa, la domanda resta: quanti giochi ci sono nel catalogo PlayStation Plus? Questa la dichiarazione di Sony a riguardo: "il catalogo giochi PlayStation Plus include fino a 400 titoli a portata di mano, ricchi di nuove esperienze di gioco, nuovi generi tutti da scoprire e di comunità online attive con cui giocare."

Idealmente quindi abbonandosi al tier più costoso (PlayStation Plus Premium) si otterrà la possibilità di giocare con un catalogo che include fino a 400 giochi tra cui titoli PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 e giochi del servizio Ubisoft Plus.

L'aggiornamento è su base mensile, questo vuol dire che ogni mese durante la rotazione del catalogo vengono aggiunti nuovi giochi ma al tempo stesso ne vengono rimossi altri, per questo non è facile avere un numero preciso dei giochi ad oggi disponibili.