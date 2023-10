Giochi PlayStation Plus Extra Premium di ottobre annunciati: un mese interessante?

Lo aspettavamo con discreto interesse e puntuale come un orologio svizzero, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023 è finalmente arrivato, portando in dote una buona dose di giochi per PS4 e PS5: Un mese interessante? Vediamo!

Come ampiamente anticipato dai leak dei giorni scorsi, è stato confermato l'arrivo in catalogo di Gotham Knights, Gungrave G.O.R.E., The Dark Pictures Anthology House of Ashes, Dead Island Definitive Edition e Alien Isolation, ai quali si aggiungono i classici Tekken 6, IQ Final e Soul Calibur Broken Destiny.

Giochi PlayStation Plus Extra e Premium ottobre 2023

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Röki

Far Changing Tides

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Outlast 2

Eldest Souls

Classici PlayStation Plus Premium

Tekken 6

Soulcalibur Broken Destiny

Ape Escape Academy

IQ Final

Un mese che sembra avere un tema comune nei giochi proposti, ovvero elementi horror e di tensione, perfetti per la festa di Halloween. D'altronde, ottobre è il mese più spaventoso dell'anno, no? Rispetto ai mesi scorsi poi si assiste al debutto di nuovi classici per gli abbonati Premium.



Tutti i giochi citati sono disponibili per il download a partire dal 17 ottobre 2023. Siete soddisfatti dei nuovi titoli in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.