Tutti i giochi PlayStation Plus gratis del 2022: a quanto ammonta il loro valore?

Con i giochi PlayStation Plus gratis di dicembre si è concluso il 2022 del servizio targato Sony per PlayStation 5 e PS4, che ha offerto numerosi giochi di qualità ai suoi utenti nel corso degli ultimi 12 mesi.

Le attenzioni sono ora tutte rivolte ai giochi PlayStation Plus di gennaio 2023 che daranno il via alla nuova annata con Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 ed Axiom Verge 2. Ma siccome manca ancora qualche giorno prima di poter scaricare gratuitamente questi tre titoli, nel frattempo può essere interessante vedere il resoconto del 2022 di PlayStation Plus realizzato da Polygon, che tra le statistiche riportate segnala anche qual è stato il valore complessivo dei giochi offerti gratuitamente da Sony ai suoi abbonati.

Stando alle stime della testata online, il valore dei 37 titoli proposti nel corso dell'ultimo anno ammonta a 1304,63 dollari, circa 1200 euro: il dato, specifica Polygon, si basa sul calcolo dei prezzi di ciascun gioco sul PlayStation Store. Tra gli altri numeri, il sito rivela che la media recensioni su Metacritic dei 37 giochi offerti con il Plus nel 2022 tocca quota 78, che sono stati soltanto 3 i titoli giocabili esclusivamente su PS5, e che nessun prodotto compatibile o esclusivo di PlayStation VR è stato proposto durante l'anno. Polygon ricapitola infine tutti i giochi PlayStation messi a disposizione mese dopo mese:

Gennaio

Persona 5 Strikers (PS4)

Dirt 5 (PS5 e PS4)

Deep Rock Galactic (PS5 e PS4)

Febbraio

UFC 4 (PS4)

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep (PS4)

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Marzo

Ark: Surival Evolved (PS4)

Team Sonic Racing (PS4)

Ghostrunner (PS5)

Ghost of Tsushima Legends (PS5 e PS4)

Aprile

Hood: Outlaws & Legends (PS5 e PS4)

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

Slay the Spire (PS4)

Maggio

FIFA 22 (PS4)

Tribes of Midgard (PS5 e PS4)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Giugno

God of War 2018 (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Strike (PS4)

Nickelodeon All-Star Brawl (PS5 e PS4)

Luglio

Arcadegeddon (PS5 e PS4)

Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS5 e PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Agosto

Little Nightmares (PS4)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (PS5 e PS4)

Yakuza Like A Dragon (PS5 e PS4)

Settembre

Granblue Fantasy Versus (PS4)

Need For Speed Heat (PS4)

Toem (PS5)

Ottobre

Hot Wheels Unleashed (PS5 e PS4)

Injustice 2 (PS4)

Superhot (PS4)

Novembre

Heavenly Bodies (PS5 e PS4)

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Nioh 2 (PS5 e PS4)

Dicembre

Biomutant (PS4)

Divine Knockout (PS5 e PS4)

Mass Effect Legendary Edition (PS4)

Non resta che scoprire quali saranno le sorprese da parte di Sony per il 2023 di PlayStation Plus, nella speranza che offra titoli sempre più intriganti mese dopo mese.