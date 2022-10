Giochi PlayStation Plus: riappare misteriosamente la data di rimozione dal catalogo

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della scomparsa della data di rimozione dalla libreria di PlayStation Plus Extra/Premium per svariati giochi. Senza alcun preavviso, pare che Sony abbia aggiornato lo store reintroducendo le date e apportando qualche modifica.

A scatenare le polemiche sono i piccoli cambiamenti apportati dal colosso nipponico alle 'date di scadenza' dei prodotti disponibili per gli abbonati: più nello specifico, Rez Infinite non rientra più nella cerchia dei titoli che si preparano ad abbandonare il servizio, sebbene risultasse fino a qualche giorno fa tra i giochi in uscita dal catalogo. Al momento, quindi, non è chiaro se il titolo stia per abbandonare o meno PS Plus Extra e l'assenza di chiarimenti ufficiali da parte di Sony non aiuta a comprendere cosa stia accadendo. Per quello che riguarda invece Grand Theft Auto Vice City Remastered, questo lascerà il servizio il prossimo 21 febbraio 2023, così da garantire a tutti l'opportunità di portarlo a termine.

Insomma, sembra che la gestione di questo aspetto del catalogo sia da rivedere ed errori di questo tipo stanno creando confusione sia tra gli abbonati che tra i giocatori che vorrebbero sottoscrivere un abbonamento per provare titoli specifici. Nel frattempo, vi ricordiamo che non manca molto all'annuncio dei giochi PS4 e PS5 gratis a novembre 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus.