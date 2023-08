Giochi PlayStation Plus settembre: annuncio vicino, ma non questa settimana. Giorno e ora

Ci avviciniamo alla fine di agosto e di conseguenza è imminente l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023 per PS4 e PS5. Imminente però non vuol dire che l'annuncio arriverà nel corso della settimana appena iniziata: ecco giorno e orario da segnare sul calendario!

L'annuncio dei giochi PS Plus Essential di settembre 2023 non arriverà mercoledì 23 agosto bensì mercoledì 30 agosto alle 17:30 ora italiana, seguendo uno scherma ormai consolidato da anni. I nuovi giochi per PS4 e PS5 saranno poi disponibili per il download da parte degli abbonati Essential, Extra e Premium a partire dal primo martedì di settembre e fino al primo lunedì di ottobre compreso.

Al momento non ci sono ancora rumor e speculazioni ma come di consueto noi ci siamo divertiti a fare le nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023 citando giochi come Little Nightmares 2, The Pathless di Devolver Digital e magari FIFA 23 o NBA 2K23, sognando in grande invece giochi first party come Demon's Souls o Returnal.

Nel frattempo potete scaricare gratis i giochi PlayStation Plus Essential di agosto 2023 tra cui Dreams di Medie Molecule, Death's Door di Devolver Digital e PGA Tour 2K23 con protagonista Tiger Woods. Tre giochi molto diversi tra loro ma sicuramente interessanti per gli amanti dei rispettivi generi.