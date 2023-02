I giochi PlayStation VR2 sono compatibili con il visore PSVR per PS4?

PlayStation VR2 è il visore Sony di nuova generazione, compatibile con PlayStation 5 e PC. Sono in molti a chiedersi se i nuovi giochi per PS VR2 possano funzionare anche su PlayStation VR di prima generazione, ovvero il visore uscito nel 2016 e compatibile con PS4 e PS4 PRO.

Come specificato anche da Sony, purtroppo non c'è compatibilità tra PlayStation VR e PlayStation VR2 e dunque i giochi non sono compatibili tra i due sistemi: i giochi usciti su PlayStation VR non funzionano su PlayStation VR2 e vale lo stesso al contrario, i nuovi giochi per PS VR2 non sono compatibili con il vecchio visore PlayStation VR.

Ci sono delle eccezioni, ovvero giochi usciti su PlayStation VR e compatibili con PlayStation VR2 tramite aggiornamento (gratuito o a pagamento), inoltre alcuni titoli di vecchia generazione sono stati ripubblicati su PS VR2 in versione aggiornata, come Moss & Moss Book II ad esempio. Si tratta però di scelte che spettano ai singoli sviluppatori e publisher. In nessun caso però un gioco uscito solo su PlayStation VR2 girerà sul precedente visore PS VR, questa opzione è totalmente esclusa e non sono previsti upgrade o aggiornamenti di alcun tipo.

Ecco la lista di tutti i giochi annunciati per PlayStation VR2, al lancio sono disponibili circa 30 nuovi giochi e altri arriveranno nelle prossime settimane.