Tutti i giochi PlayStation VR2: da Horizon Call of the Mountain a Resident Evil Village

PlayStation VR2 non ha ancora una data di uscita tuttavia iniziano ad emergere i giochi della lineup PSVR2 e grazie allo State of Play del 2 giugno l'elenco si è aggiornato ulteriormente con giochi terze parti molto interessanti...

Per fare chiarezza, riassumiamo quelli che ad oggi sono tutti i giochi ed i progetti in Realtà Virtuale annunciati per PlayStation VR2, tra i quali troviamo Horizon Call of the Mountain, Among Us VR e No Man's Sky VR.

PlayStation VR2 tutti i giochi

Resident Evil Village VR

The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution

Resident Evil 4 (Contenuti VR)

No Man's Sky VR

Horizon Call of the Mountain

Firmament

Il nuovo gioco di Coatsink Game

Among Us VR

Nuovo gioco di nDreams Games

Nuovo gioco di First Contact Entertainment Game

Runner

Low-Fi

Samurai Slaughter House

Durante lo State of Play, Hello Games ha annunciato No Man's Sky per PSVR2 e abbiamo scoperto che Resident Evil 4 Remake supporterà la VR, Capcom ha inoltre annunciato Resident Evil Village per PlayStation VR2.

Chiaramente molti giochi devono ancora essere finalizzati e annunciati, Sony ha dichiarato che al lancio di PSVR2 ci saranno oltre 20 giochi disponibili, ta cui Horizon Call of the Mountain, Maggiori dettagli verranno diffusi più avanti, al momento il visore è ancora privo di una data di lancio o una finestra di debutto, anche se il idealmente PlayStation VR2 dovrebbe raggiungere gli scaffali dei negozi nei primi mesi del 2023.