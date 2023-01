Quali sono i giochi più popolari del 2022 su Steam? La classifica per numero di giocatori

Abbiamo già parlato dei giochi più giocati su Steam nel 2022, svelati da Valve nel suo store a fine 2022 in una compilation che, però, era alquanto disordinata. Grazie agli ultimi dati raccolti dagli analisti sappiamo, ora, definire la Top 10 dei giochi più popolari su Steam nel 2022 per ordine di giocatori.

Come ripreso anche da SafeBettingSites, a dominare la classifica è Counter Strike: Global Offensive. Lo sparatutto competitivo free-to-play firmato Valve ha registrato una media di 603.770 giocatori all'ora, numero che non sorprenderà i fan ma che potrebbe essere quasi uno shock per chi non conosce il mondo del PC Gaming. Il secondo posto è occupato da DOTA 2, MOBA sviluppato sempre da Valve che ha visto mediamente 466.500 utenti attivi ogni ora durante il 2022.

In terza posizione segue l’MMO Lost Ark con una media di 277.660 utenti all'ora, complice il suo boom nel periodo di uscita; a inizio 2023, invece, il numero è sceso a picchi appena superiori ai 100.000 giocatori giornalieri. Al contrario, Apex Legends è cresciuto e, in queste settimane, si trova in terza posizione superando sempre quota 200.000 giocatori contemporanei; se si osservano i dati del 2022, però, la media è di 188.380 giocatori all'ora, sufficiente a porre il battle royale di EA al quinto posto per popolarità.

Call of Duty: Modern Warfare II con 149.400 giocatori all’ora si posiziona al sesto posto per popolarità, ma è il primo in classifica tra quelli a pagamento. Il suo successo commerciale supera persino Elden Ring, ufficialmente il settimo gioco più popolare su Steam nel 2022 con una media di 111.260 giocatori all'ora.

A definire la parte bassa della classifica sono GTA 5, ottavo con 93.590 giocatori all'ora su Steam dopo nove anni dal lancio sul mercato; Team Fortress 2 in nona posizione con una media di 86.680 giocatori all'ora; infine, Rust chiude la Top 10 con una media di 79.890 giocatori.

Il 2023, tra l’altro, è iniziato con numeri da capogiro per Steam grazie al picco di 10 milioni di giocatori contemporaneamente in gioco.