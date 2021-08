Tutti i nuovi giochi in preordine per Nintendo Switch al prezzo minimo garantito

Dopo la confermata volontà di Nintendo di proseguire ancora a lungo sulla strada tracciata da Switch con l'originaria console ibrida, la successiva versione Lite e la prossima con schermo OLED, vediamo assieme tutti i prossimi titoli per Nintendo Switch in arrivo a breve in prenotazione su Amazon.

Il primo in ordine di uscita è No More Heroes III, hack and slash in arrivo il giorno 27 agosto, in questo ultimo capitolo troveremo nuovi nemici pronti ad ostacolare il cammino di Travis, dando vita a combattimenti adrenalinici. Il titolo è preordinabile eccezionalmente su Amazon al prezzo scontato di 49,99 euro a questo link, con 10 euro di sconto dal prezzo di listino.

WarioWare Get It Together! ci attende il 10 settembre, saranno disponibili più di 200 frenetici e bizzarri minigiochi in single o multiplayer. Wario dovrà usare il suo tipico stile (e odore) per sistemare le cose, affrontando una stravagante collezione di minigiochi, come per esempio assemblare un robot o strappare i peli delle ascelle di una statua. Anche questo titolo è preordinabile ad un prezzo scontato a questo link, 39,99 euro con 10 euro di sconto.

Super Monkey Ball Banana Mania uscirà il 5 ottobre per tutte le console, l'edizione in preordine è la Launch Edition, composta dalla copertina reversibile, l’Art Book di 40 pagine ed il gioco fisico, a questo link al prezzo di 39,99 euro su Amazon.it.

Metroid Dread, il seguito di Metroid Fusion, l'ultimo capitolo in 2D uscito 19 anni fa, è in arrivo l'8 ottobre e proporrà un misto di grafica tridimensionale e gameplay 2D in puro stile Metroidvania come da tradizione nella serie. Anche questo gioco è preordinabile al prezzo scontato di 49,99 euro, sempre con 10 euro di sconto dal listino.

il nuovo capitolo della famosissioma saga party-game di Nintendo, Mario Party Superstars, con cinque tabelloni classici dei capitoli per Nintendo 64 e ben 100 minigiochi tratti da tutta la serie di Mario Party, uscirà il 29 ottobre ed è preordinabile a 59,99 euro a questo link.

Anche Shin Megami Tensei V, il videogioco di ruolo sviluppato e pubblicato da Atlus in esclusiva per Nintendo Switch con data di uscita prevista per il 12 novembre, è in offerta su Amazon a 49,99 euro a questo link.

Infine concludiamo con l'ultima esclusiva per Nintendo Switch che uscirà il 3 dicembre di quest'anno, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp che include il remake di Advance Wars e Advance Wars 2 Black Hole Rising! usciti usciti originariamente su Game Boy Advance. Per questa raccolta Amazon ci propone a questo link il preordine al prezzo di 59,99 euro.

Come tutti ben sapete, su Amazon gli articoli in vendita subiscono spesso variazioni di prezzo, vi consigliamo quindi di approfittare dei preordini scontati se i titoli proposti rientrano nei vostri interessi, potrebbero ritornare da un momento all'altro all'importo del listino. Tutti i giochi proposti in questo articolo sono preordinabili al prezzo minimo garantito, che vi permette di risparmiare se Amazon abbassa il prezzo del preordine: prenotando subito e senza fare più nulla, al momento della spedizione Amazon vi addebiterà il prezzo più basso che il gioco ha ottenuto dal momento del vostro ordine a quello della spedizione.