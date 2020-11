Giochi PC Gratis: 'dal fango alle stelle' con i titoli Epic Store in regalo

Come da programma, la sezione del portale di Epic Store dedicata ai giochi PC gratis ha ricevuto il suo consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio con i titoli in regalo tra questa e la prossima settimana.

I curatori del negozio digitale di Epic Games confermano quindi la disponibilità dalle ore 17:00 di oggi, 19 novembre, di The World Next Door ed Elite Dangerous. La visual nove di Roce City Games e la celebre esperienza sci-fi di Frontier Developments sono già in download gratuito su Epic Store e lo rimarranno fino al 26 novembre.

A chi si appresta a esplorare la galassia simulativa di Elite Dangerous, ricordiamo che il team di Frontier mette a disposizione in via del tutto gratuita (sia su PC che su PS4 e Xbox One) anche il DLC Horizons, in modo tale da poter "unificare l'esperienza" in vista dell'arrivo a inizio 2021 dell'enorme espansione Odyssey con novità su esplorazione e combattimenti.

Al termine di questa offerta, lo store digitale di Epic proporrà ai suoi iscritti il download a zero euro di MudRunner, l'esperienza di guida off-road di Saber Interactive e Focus Home Interactive. Il titolo sarà disponibile gratis su Epic Store dal 26 novembre a giovedì 3 dicembre.