I giochi per PS VR2 arrivano su PlayStation Store, aspettando l'apertura dei preordini

Il 15 novembre aprono i preordini di PlayStation VR2, lo stesso giorno verrà data la possibilità di effettuare anche il preordine di alcuni giochi, nell'attesa Sony ha aggiornato la sezione PSVR2 del PlayStation Store.

Tra i giochi PSVR2 in preordine troviamo Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, Firewall Ultra, Cities VR Enhanced Edition, Cosmonious High, The Light Brigade, Tentacular, Hello Neighbor Search and Rescue, The Dark Pictures Switchback VR e Jurassic World Aftermath Collection.

Al momento nessuno di questi giochi può essere prenotato, ma solamente aggiunto alla lista dei desideri su PlayStation Store. Da notare come The Dark Pictures Switchback VR sia l'unico titolo con data di uscita annunciata, il gioco di Supermassive Games uscirà il 22 febbraio 2023 insieme a PlayStation VR2, accompagnando così il lancio del visore sul mercato, esattamente come accaduto con Until Dawn Rush of Blood (sempre sviluppato da Supermassive), uscito nel 2016 insieme a PlayStation VR.

Non è possibile nemmeno effettuare il preordine di Horizon Call of the Mountain, il gioco sarà venduto anche in bundle con PlayStation VR2 in un pacchetto che include il visore, controller Sense, cuffie e una copia digitale dello spin-off di Horizon. Sicuramente il 15 novembre ne sapremo di più sulle possibilità di preordinare i singoli giochi in formato digitale.