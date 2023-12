Giochi PS1: cinque scene epiche che non dimenticheremo mai

Sono passati quasi vent'anni, ma i momenti trascorsi assieme alla prima, iconica PlayStation ancora riecheggiano nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di viverli. Con un parco titoli come quello che ha allietato i giocatori degli anni '90, non potrebbe essere altrimenti.

Sono innumerevoli i momenti indimenticabili vissuti dinanzi a quella scatoletta grigia, ma ce ne sono cinque che chi vi scrive porta gelosamente nel cuore. Ecco cinque scene epiche difficili da dimenticare!

Il cane irrompe dalla finestra in Resident Evil

Nel 1996 e l'orrore aveva da poco scoperto la terza dimensione. Eravamo convinti che in Resident Evil l'unico pericolo fosse rappresentato dagli zombie, ma in realtà non era propriamente così. Lo abbiamo scoperto a nostre spese attraversando un corridoio come un altro, quando un furioso cane non-morto ha distrutto un vetro irrompendo dalla finestra, facendoci dimenticare in un istante da dove eravamo venuti, quale direzione dovevamo prendere e persino quali erano i tasti del controller.

Era il 1996 è avevamo appena assistito ad uno dei momenti più iconici della storia dei videogiochi.

La battaglia con il T-Rex in Tomb Raider

Da buoni giocatori della prima PlayStation, abbiamo sempre avuto un rapporto particolare con i T-Rex. Mentre Jurassic Park cambiava la storia del cinema, grazie all'iconico Disco Demo di PS1 e alla T-Rex Demo al suo interno avevano appena scoperto come poteva apparire il grosso predatore del Cretaceo sui nostri televisori nella meraviglia della terza dimensione. Ma non sapevamo ancora che di lì a poco avremmo dovuto abbatterne uno con un paio di pistole.

È successo in Tomb Raider, più precisamente nel terzo livello, la Lost Valley, quando dopo aver fatto fuori qualche Velociraptor abbiamo visto apparire in lontananza un grosso Tirannosauro. Questi bestioni sono apparsi anche in altri episodi della serie, ma il primo incontro non si scorda mai.

QUEL momento straziante in Final Fantasy VII

Qui preferiamo non approfondire troppo, dal momento che l'operazione di rifacimento di Final Fantasy VII è ancora in corso e Final Fantasy 7 Rebirth è letteralmente dietro l'angolo. Non sappiamo se e come verrà adattata QUELLA scena, quindi preferiamo non fare spoiler gratuiti. Ma se avete giocato Final Fantasy VII allora sapere benissimo di cosa stiamo parlando. Siamo sicuri che avete ancora il cuore a pezzi e, come noi, ancora piangete al solo pensiero di ciò che accade.

La boss fight con Psycho Mantis in Metal Gear Solid

Se Hideo Kojima è considerato un genio, è anche e soprattutto merito di chicche di game design come la celeberrima battaglia con Psycho Mantis in Metal Gear Solid. Questo boss leggeva nella nostra mente, sbirciando nella nostra Memory Card e anticipando ogni nostra mossa. Di primo acchito sembrava impossibile da sconfiggere, finché non si scopriva la geniale soluzione prevista da Kojima: per sfuggire al controllo di Psycho Mantis dovevamo infatti spostare il controller nella seconda porta della console! Una soluzione di game design semplice eppur ingegnosa, che solo un autore geniale e ancora giovane come Kojima avrebbe potuto escogitare.

Raggiungere i 400 chilometri orari con la Suzuki Escudo Pikes Peak in Gran Turismo 2

Introdotta per la prima volta proprio in Gran Turismo 2, la Suzuki V6 ESCUDO Pikes Peak Special '98 è ricordata per essere una delle auto più veloci della serie, anche se sarebbe più corretto dire "la più rotta in assoluto", tanto da diventare leggendaria. Belle le patenti, affascinanti gli eventi, ma per molti giocatori di GT2 il divertimento più grande era spedirla a 400 chilometri orari sul Test Course. Con i glitch giusti, ad esempio spingendosi a vicenda a schermo condiviso o addirittura facendola impennare, era possibile arrivare a velocità ancora più elevate, alcune leggende narrano anche di oltre 1.000 km/h!

L'auto è tornata anche nei capitoli successivi, guadagnando del sottosterzo e un po' di ritardo nel turbo che l'hanno resa meno efficace nei circuiti cittadini. In GT6, poverina, è persino stata limitata a 309 km/h!