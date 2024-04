I giochi della PS1 funzionano su PS5? La retrocompatibilità spiegata

Si legge dappertutto che PlayStation 5 è una console retrocompatibile, quindi è lecito chiedersi se sia in grado di riprodurre anche i giochi della prima iconica PlayStation. La risposta è affermativa, ma la questione merita un approfondimento.

PS5 legge i CD di PS1?

Prima che corriate a ripescare i vostri vecchi dischi per infilarli nel tray di PlayStation, vi fermiamo immediatamente specificando che PS5 non è in grado di leggere i CD di PS1, esattamente come non è in grado di riprodurre i dischi di PlayStation 2 e PlayStation 3.

Ma quindi, i giochi PlayStation 1 funzionano su PS5?

Sì, i giochi PS1 funzionano su PS5, ma solamente quelli appositamente convertiti o emulati che Sony ha rimesso in commercio in formato digitale su PlayStation Store e inserito nel catalogo di PlayStation Plus Premium. Se volete giocarci avete dunque due opportunità: la prima è riacquistarli singolarmente a prezzi che oscillano tra i 4,99 euro e i 9,99 euro; la seconda è quella di sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus Premium, che costa 16,99 euro al mese, 49,99 euro al trimestre o 151,99 euro all'anno (e include anche tutti i vantaggi dei tier precedenti Essential ed Extra).

Non provate ad inserire i dischi dei vostri vecchi giochi per PS1, non sbloccherete l'accesso alla relativa versione digitale sul PlayStation Store o PlayStation Plus Premium.

Lista dei giochi PS1 disponibili su PS5 (aggiornata ad aprile 2024)

Questi sono i giochi PS1 acquistabili sul PlayStation Store e inclusi nel catalogo di PlayStation Plus Premium:

Alone in the Dark: The New Nightmare

Ape Escape

Buzz Lightyear of Star Command

Cool Boarders

Harvest Moon: Back to Nature

Herc's Adventure

Hot Shots Golf

Hot Shots Golf 2

Grandia

I.Q Intelligent Qube

Jet Moto

Jet Rider 2

Jumping Flash!

Klonoa Phantasy Reverie Series

Legend of Mana

Kurushi

Kurushi Final: Final: Il Puzzle Game in 3D

MediEvil

Mr. Driller

Oddworld: Abe's Oddysee

Oddworld: Abe's Exoddus

Rally Cross

Ridge Racer Type 4

Resident Evil Director's Cut

Secret of Mana

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace

Star Wars Demolition

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire

Syphon Filter

Syphon Filter 2

Syphon Filter 3

Tekken 2

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!

The Legend of Dragoon

Twisted Metal

Twisted Metal 2

Wild Arms

Wild Arms 2

Worms

Worms Armageddon

Worms World Party

Questi giochi risultano essere migliorati con funzionalità come l'up-rendering, il riavvolgimento, il salvataggio rapido e i filtri video personalizzati. Molti di essi, tra cui Ape Escape, i Syphon Filter, i Twister Metal e i Wild Arms includono anche il supporto ai trofei. Oltre ad essere riproducibili su PlayStation 5, funzionano tranquillamente anche su PS4.

In aggiunta ai classici PS1, ci teniamo ad aggiungere che Sony mette a disposizione con le medesime modalità anche una selezione di classici per PS2 e PSP. I classici per PS3 possono invece essere riprodotti esclusivamente via Cloud nell'ambito di PlayStation Premium.

