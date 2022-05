Giochi PS1 e PSP a 50 Hz formato PAL anche nelle regioni NTSC, che succede?

La redazione di VGC ha scoperto che alcuni classici PS1 e PSP per gli abbonati PlayStation Plus Premium e Extra vengono proposti in catalogo nella versione PAL a 50Hz anche in regioni che notoriamente adottano lo standard NTSC. Che cosa succede?

I test sono stati effettuati sul PlayStation Store taiwanese, questa regione adotta lo standard NTSC eppure ci sono alcuni titoli per PS1 e PSP che vengono proposti in versione PAL, con tanto di schermata iniziale che riporta chiaramente il logo di Sony Computer Entertainment Europe anziché riferimenti a Sony Computer Entertainment America (SCEA) o Sony Computer Entertainment Japan (SCEJ).

Nel caso di Ape Escape ad esempio, il gioco è disponibile su PlayStation Store in Indonesia in versione PAL 50 Hz con framerate a 25fps anziché 30fps come la versione NTSC. Questo accade anche con altri giochi targati Sony come Everybody's Golf, Wild Arms, Jumping Flash e Kurushi, tutti in versione PAL Europea. Per quanto riguarda invece i giochi terze parti la situazione sembra essere meno chiara dal momento che giochi come Worms World Party e Worms Armageddon girano in versione PAL mentre Tekken 2, Syphon Filter, Mr. Driller e Abe's Oddysee sono disponibili in versione NTSC 60 Hz.

Un ostacolo non di poco conto dal momento che spesso le versioni PAL soffrivano di problemi legati al framerate e non solo, come dimenticare le famose "bande nere" incubo dei giocatori per anni? Al momento la situazione non è troppo definita e per capirne di più dovremo attendere l'arrivo dei giochi PS1 e PSP in Europa, a partire dal 23 giugno.