Giochi per PS2 a 1.99 euro: cosa c'è rimasto in offerta su Amazon?

Giochi nuovi per PS2 a 1.99 euro? Per quanto possa sembrarvi strano o fuori dal tempo, per un lungo periodo su Amazon Italia sono stati messi in vendita giochi per PlayStation 2 a meno di due euro. Parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon, quindi acquistabili potendo contare sulla garanzia del rivenditore. Ma cosa è rimasto oggi di queste mitiche offerte?

Nel momento in cui scriviamo sono solamente due i giochi per PlayStation 2 a 1.99 euro l'uno che potete comprare, ovvero Paparazzi e Graffiti Kingdom.

Paparazzi

Graffiti Kingdom

, certo parliamo di giochi usciti quasi 20 anni fa e dunque il funzionamento non è garantito. Tuttavia per questo prezzo, potete aggiungere alla vostra collezione due giochi PS2 mai aperti e in condizioni perfette, con custodia pellicolata, manuali e dischi in perfette condizioni.

