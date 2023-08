Giochi PS2 con una grafica davvero brutta: vi bruciano gli occhi?

Tra i tanti giochi bellissimi per PlayStation 2, non ne sono mancati diversi davvero da dimenticare, anche e soprattutto per il loro comparto grafico ai limiti dell'indecenza.

Di seguito vi citiamo 5 giochi PS2 con una grafica davvero brutta comparsi sul monolite nero nel corso degli anni, di quelli che sono quasi faticosi da vedere!

American Idol

Basato sull'omonimo e celebre talent show americano e noto anche con il nome di Pop Idol in Europa, American Idol era realizzato con una delle peggiori grafiche in cell-shading mai viste su PS2. I personaggi apparivano grotteschi se non addirittura inquietanti, e tutto il contorno si presentava povero di cura e dettagli in generale. Sulla piattaforma Sony per fortuna si è visto decisamente di meglio in ambito cell-shading.

Charlie's Angels

Non solo tra i più brutti giochi PS2 mai realizzati, ma anche sul fronte visivo si conferma un autentico disastro. Tie-in del film omonimo, Charlie's Angels era proprio inguardabile, tra animazioni decisamente approssimative ed un impatto tecnico davvero arretrato anche per gli standard del 2003. Insomma, il titolo prodotto da Ubisoft non ha alcuna caratteristica in grado di redimerlo agli occhi del pubblico.

City Crisis

Un gioco in larga parte sconosciuto anche perché non aveva dimostrato chissà quali peculiarità. City Crisis era un semplice simulatore d'elicottero in cui lo scopo era di salvare cittadini dai disastri che colpivano la città oppure spegnere incendi a suon di getti d'acqua, nulla di particolarmente eclatante e che finisce con il perdere mordente dopo poco tempo. Ma l'aspetto peggiore era proprio il comparto grafico, ridotto al minimo indispensabile e privo di qualunque rifinitura che lascia spazio ad un autentico disastro su schermo.

Police 911

Un clone di Time Crisis, in verità nemmeno così malvagio da giocare ma di sicuro con una delle grafiche più anonime ed imbarazzanti mai proposte dalla seconda console casalinga di Sony. Tra modelli poligonali grotteschi e privi di rifiniture, all'impatto generale che lascia ampiamente a desiderare, Police 911 di certo non ha nulla che possa dare sollievo agli occhi.

Summoner

Ok, siamo davanti ad uno dei primissimi giochi per PS2 essendo arrivato al lancio della console, senza contare che si tratta di un Action/RPG con le sue qualità, tuttavia il primo Summoner non era certo un esempio da tenere in considerazione per mostrare le potenzialità del monolite nero. Anzi, semmai l'esatto opposto: con le sue visuali poverissime di dettagli e modelli poligonali fin troppo grezzi, Summoner è un esempio perfetto da citare quando si parla di giochi con una grafica proprio brutta.