Giochi PS2: perché Rule of Rose vale così tanto in ottica collezionistica?

Tra le numerose avventure horror pubblicate su PlayStation 2, Rule of Rose è stata una delle più controverse e chiacchierate nonostante la qualità dell'opera sviluppata dalla defunta Punchline fosse in verità tutt'altro che memorabile. Eppure, Rule of Rose è tra i giochi più costosi da recuperare su PS2 in ottica collezionistica.

Girovagando su Ebay, infatti, è possibile trovare numerose inserzioni sull'opera con prezzi davvero notevoli: una copia ben tenuta del gioco difficilmente si trova sotto i 350 euro, ma i prezzi arrivano anche sui 600 euro ed oltre per versioni sigillate, non importa se europee, americane o giapponesi. Perché Rule of Rose vale così tanto? La principale ragione, senza grosse sorprese, è tutta legata a una questione di distribuzione: all'epoca della sua uscita vennero infatti prodotte poche copie del gioco, rendendolo quindi difficile da acquistare già nel periodo di lancio avvenuto in Europa nel novembre del 2006.

La tiratura limitata del survival horror così come lo scarso successo di critica e pubblico riscosso all'epoca hanno quindi reso Rule of Rose un pezzo molto ambito dai collezionisti. A questo bisogna inoltre aggiungere gli scandali relativi a Rule of Rose partiti in particolare dall'Italia attraverso un discusso articolo pubblicato su Panorama che ebbe poi risonanza internazionale. In più territori come Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda la distribuzione del gioco venne addirittura cancellata, limitandone ulteriormente la diffusione. Le discussioni che hanno circondato l'avventura horror hanno dunque contribuito a far schizzare sempre più in alto il suo valore con il passare degli anni.

Negli scorsi anni c'erano stati rumor sul possibile ritorno di Rule of Rose attraverso una riedizione su piattaforme moderne. Quelle voci, tuttavia, non si sono mai concretizzate.

