Giochi PS2 su PlayStation 4: modder al lavoro per abilitare la retrocompatibilità

Come segnalato dal sito spagnolo Elotrolado alcuni modder sarebbero al lavoro per capire come eseguire giochisu

La falla in questione sfrutta un expoloit del firmware 4.05 apparentemente mai corretta per permettere al sistema di eseguire giochi PlayStation 2 di cui sia stato effettuato il backup su hard disk: gli autori non hanno voluto rendere nota la procedura, al momento però assicurano di essere riusciti a far partire due titoli, ovvero Klonoa 2 e Shinobi.

La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.