Giochi PS2 su PS4: oltre 500 titoli compatibili tramite emulazione

La community di sviluppatori legata all'emulazione di PlayStation 2 ha raggiunto un nuovo traguardo, riuscendo a rendere compatibili con PlayStation 4 un totale di oltre 500 giochi per PS2.

Da tempo hacker e cracker erano al lavoro per fare in modo che i giochi per la vecchia console Sony potessero girare anche su PlayStation 4 tramite jailbreak, inizialmente la lista includeva pochi titoli ma recentemente l'elenco ha superato quota 500 giochi riproducibili su PS4. In particolare il team PS Scene ha testato circa 1.000 giochi riuscendo ad avviarne la metà, l'obiettivo è quello di migliorare ulteriormente questo risultato per preservare i vecchi classici dell'era PS2.

Ricordiamo in ogni caso come sia assolutamente illegale modificare la propria console PS4 e utilizzare su quest'ultima giochi PS2 in formato diverso da quelli regolarmente acquistati sul PlayStation Store.

Nota Bene - La notizia è stata riportata unicamente per dovere di cronaca riportando i passi avanti compiuti da modder e sviluppatori sul fronte dell'emulazione e non vuole in alcun modo incitare o favorire la pirateria, pratica illegale che la tutta la redazione di Everyeye.it condanna duramente.