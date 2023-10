Questi giochi per PS2 sono rarissimi oggi: il valore è sorprendente!

Nel corso degli anni, molti titoli usciti su PlayStation 2 sono diventati videogiochi rari e costosi, vuoi per l'effettiva difficoltà nel trovarne una copia sul mercato, vuoi perché diventati oggetto di culto tra i collezionisti. Ecco 5 giochi rarissimi per PS2 con un valore davvero sorprendente.

Bully

Per quanto Bully possa sembrarvi un gioco popolare e stampato in milioni di copie, in realtà non è proprio così: in molti paesi il gioco è stato ritirato dal commercio, in altri non è mai arrivato ufficialmente e in altri ancora è stato censurato e venduto con il titolo di Canis Canem Edit. Oggi non è raro vedere copie di Bully sigillate vendute a oltre 300 euro mentre per una copia usata completa di custodia e manuale si superano tranquillamente i 150 euro.

Futurama

Uscito nel 2003 dopo la cancellazione della serie TV da parte di Fox, il videogioco di Futurama è stato stampato in un numero di copie ridotto proprio perché senza il traino del cartoon, il publisher temeva vendite piuttosto basse. Così è stato effettivamente, e le copie usate oggi possono essere recuperate a prezzi non inferiori ai 200 euro.

Rule of Rose

Storico il caso di Rule of Rose, gioco ritirato dal commercio in Italia e distribuito nel Regno Unito in pochissime copie, per questo molto rare. Alcune copie sigillate in formato PAL vengono vendute anche a 700 euro, più comuni ed economiche invece le copie giapponesi e americane.

Silent Hill Shattered Memories

Uscito nel 2009 su Wii, Silent Hill Shattered Memories è stato poi convertito nel 2010 su PSP e PS2, quest'ultima versione però è stata stampata in quantità limitate, del resto PS3 era già uscita da quasi quattro anni e PlayStation 2 era di fatto una console old-gen con ben dieci anni sulle spalle. Cercate una copia nuova e sigillata? In alcuni casi i prezzi raggiungono i 400 euro mentre per le copie usate (ma comunque complete) si spende solitamente molto meno, sui 150/200 euro.

Kuon

E infine, ecco quello che viene considerato il gioco più raro in assoluto per PS2: Kuon di FromSoftware, uscito nel 2004 con tiepido successo di pubblico e critica. Il solo disco (senza confezione ne manuale) arriva a costare fino a 450 euro mentre una copia completa supera i 700 euro. Cercate il gioco nuovo di pacca ancora sigillato? Preparatevi a sborsare oltre 1.300 euro.