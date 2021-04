Giochi PS3: aggiornamenti e patch impossibili da scaricare per alcuni giochi

Tramite i forum di ResetERA e PSNProfiles vari utenti stanno segnalando l'impossibilità di effettuare il download di patch e aggiornamenti per alcuni giochi PlayStation 3. Non è chiaro se si tratti di un bug o di una scelta voluta in vista della chiusura del PlayStation Store su PS3, PSP e PS Vita.

Su PSNProfiles è stata stilata una lista dei giochi per i quali non è più possibile scaricare le patch, dunque reinstallando i titoli in questione da disco o effettuando il download del contenuto già acquistato non si avrà accesso alla versione più recente, rendendo molti titoli difficili da fruire nella loro forma migliore.

Le segnalazioni coinvolgono giochi come Battlefield 4, 007 Legends, Castlevania Lords of Shadow, Dante's Inferno, Dark Void, Dead Nation, Ghostbusters The Video Game, Gran Turismo 5, Just Cause 2, LittleBigPlanet Game of the Year Edition, SoulCalibur IV e Tekken Tag Tournament 2.

Non è chiaro cosa stia succedendo esattamente, anche perchè alcuni aggiornamenti sono ancora disponibili negli USA ma non in Europa mentre in altri casi accade il contrario, rendendo difficile capire quale sia la causa. Potrebbe trattarsi come detto di una situazione legata alla chiusura del PlayStation Store sulle vecchie piattaforme Sony, oppure di un problema tecnico momentaneo in via di risoluzione.