Giochi PS4 a meno di 10 euro: nuovi classici PlayStation Hits in offerta

Con l'arrivo delle offerte Days of Play sul PlayStation Store si amplia la selezione di giochi PS4 ora in vendita a meno di dieci euro, cifra che vi permetterà di acquistare alcuni classici tra cui Uncharted 4 Fine di un Ladro e Ratchet & Clank.

La collana PlayStation Hits (che include i migliori giochi per PS4 in vendita normalmente a 19.99 euro) si aggiorna ora con nuove offerte: tra i giochi venduti a 9.99 euro troviamo Gran Turismo Sport, Uncharted L'Eredità Perduta, Resident Evil 7 Biohazard, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Uncharted The Nathan Deake Collection, The Last Of Us Remastered e Ratchet & Clank.

Volete risparmiare ancora di più? In questo caso potete optare per Friday The 13th The Game a 4.93 euro, Street Fighter V a 7.99 euro, Need for Speed a 4.99 euro e Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 4.99 euro... niente male, vero?

Vi ricordiamo che è ora disponibile anche la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store dedicata alla serie ARK, inoltre trovate anche sconti esclusivi per gli abbonati PS Plus, i quali potranno acquistare a prezzo ridotto oltre cento titoli per PlayStation 4 tra giochi indie e grandi classici.