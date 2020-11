Giochi PS4 da 12.90€ in offerta con gli sconti anticipati del Black Friday

Expert lancia il nuovo volantino online Le Sorprese Black con tante offerte per anticipare gli sconti del Black Friday. Fino al 15 novembre tanti sconti su numerosi prodotti, tra cui giochi per PlayStation 4, in vendita a partire da 12,90 euro.

Al prezzo indicato è possibile acquistare una selezione di titoli tra cui Nioh, God of War III Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Gran Turismo Sport, Uncharted L'Eredità Perduta, God of War, Uncharted The Nathan Drake Collection, Until Dawn, inFAMOUS Second Son, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Killzone Shadow Fall, Ratchet & Clank, The Last Of Us Remastered e Bloodborne.

Si tratta di giochi in versione budget PlayStation Hits normalmente venduti a 20.99 euro e ora disponibili a 12.90 euro l'uno solamente per un periodo limitato (fino al 15 novembre 2020) e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili, ricordiamo che la promozione è valida solamente online e non nei punti vendita Expert.

