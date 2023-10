Giochi PS4 a 120hz su PS5 con le mod: cresce l'elenco!

Dopo averci mostrato Bloodborne a 120fps su una PS5 modificata, il modder Illusion continua a creare patch per far raggiungere ai giochi PS4 i 120hz su una PlayStation 5 moddata. In questo modo, grazie alla retrocompatibilità, più titoli possono ora toccare i 60fps stabili.

Per il momento Illusion è riuscito a realizzare patch soltanto per una ristretta cerchia di produzioni PS4, ma non mancano comunque nomi illustri ed importanti esclusive Sony. Di seguito ecco l'elenco di tutti i titoli PS4 giocabili a 60fps tramite patch per PS5 modificata. Per alcuni specifici giochi, Illusion ha anche specificato eventuali problemi tecnici che potrebbero emergere con gli aggiornamenti.

Batma: Arkham Knight v1.15: 60 FPS

Bloodborne v1.09: 60 FPS grazie al contributo di Lance McDonald. Con Bloodborne si potrebbe andare incontro a softlock durante la boss fight con Laurence (boss opzionale del DLC The Old Hunters), rendendo dunque necessario disattivare la patch durante questo scontro. In aggiunta, l'update non include motion blur o aberrazioni cromatiche

Crash Team Racing v1.21: 60 FPS

Dragon Age Inquisition v1.12: 60 FPS

Driveclub v1.28: 60 FPS

Gravity Rush 2 v1.11: 60 FPS

The Order 1886 v1.02: 60 FPS. In questo caso si verificano softlock durante i Quick Time Events dei capitoli 6 e 9, rendendo dunque necessario disattivare la patch per proseguire

The Last Guardian v1.03: 4K e 60FPS

The Last of Us Remastered 60 FPS e Debug Menu (v1.11)

The Last of Us Parte II 60 FPS e Debug Menu (v1.00 + v1.09)

Mafia Definitive Edition v1.04: 60 FPS

P.T. a 60 FPS

Uncharted The Nathan Drake Collection Debug Menu (v1.00)

Uncharted 4 A Thief’s End 60 FPS (v1.33)

Uncharted The Lost Legacy 60 FPS (v1.09)

Just Cause 4 v1.32: 60 FPS

Shadow of the Colossus: 1440p e 60FPS più Debug Menu

Red Dead Redemption II v1.29: 60FPS

Non è da escludere che la lista possa arricchirsi ancora di più in futuro, con l'arrivo di ulteriori patch per altri giochi ancora grazie agli sforzi di Illusion. Parlando invece di dati ufficiali, ecco quali giochi PS4 girano su PS5 a 60fps, senza il bisogno di console modificate o patch amatoriali.