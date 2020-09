Giochi PS4 a meno di 20 e 10 euro, migliori offerte del PlayStation Store

Continua fino al primo ottobre la promozione Giochi a meno di 20 euro sul PlayStation Store europeo, con tantissime offerte sui migliori giochi del catalogo PS4, proposti ad un prezzo davvero contenuto.

Giochi a meno di 20 euro

Una fascia di prezzo interessante che vi permetterà di acquistare anche giochi relativamente recenti e non solo titoli datati. Tra i tanti segnaliamo Tekken 7 Rematch Edition a 17.59 euro, Dead Rising Triple Bundle a 14.99 euro,, The Crew 2 a 14.99 euro, Ashen a 19.99 euro, il pacchetto Heavy Rain & Beyond Due Anime a 12.79 euro, Outward a 15.99 euro, Steep x Games Gold Edition a 17.99 euro, Super Bomberman R a 9.99 euro, Trials Rising Digital Gold Edition a 14.39 euro e ancora Far Cry Primal a 9.98 euro e, l'elenco è sterminato e include oltre 150 titoli, potete visionarli sulle pagine del PlayStation Store.Disponibile ora anche la nuova offerta della settimana PS4 e gli sconti della serie A Tutto Giappone dedicati ai migliori giochi di origine asiatica. Le promozioni indicate, avete dunque ancora qualche giorno per ricaricare il portafoglio PSN e procedere con gli acquisti.