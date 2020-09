Giochi PS4 a meno di 3 euro: c'è anche Tomb Raider Definitive Edition

Ieri vi abbiamo presentato una serie di giochi PS4 in offerta a meno di due euro, oggi vogliamo aumentare il budget e vi consigliamo i giochi in sconto a meno di tre euro... e ci sono anche titoli AAA, seppur non recentissimi.

Andando a esplorare le sezione giochi PS4 a meno di tre euro troviamo titoli come Bleed (1.99 euro), Masters of Anima (1.99 euro), Dead Island Retro Revenge (1.24 euro), MotoGP 14 (1.49 euro), Citizens of Earth (2.99 euro) e Omega Strike a 2.39 euro e ancora Monster Slayers e Nefarious a 2.99 euro, stesso prezzo di The Deadly Tower of Monsters.

A stupirci è stata la presenza di Tomb Raider Definitive Edition, l'edizione aggiornata del primo episodio capitolo della serie reboot di Lara Croft, continuata nel 2015 con Rise of the Tomb Raider e conclusa con Shadow of the Tomb Raider nel 2018. Tomb Raider Definitive Edition costa 2.99 euro e include tutti i DLC oltre al gioco completo, davvero un prezzo bomba per un AAA non recentissimo ma ancora degno di nota.

Se volete aumentare il budget sul PlayStation Store trovate anche i migliori giochi PS4 a meno di 15 euro, in questa fascia rientrano giochi AAA e AA più recenti. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.