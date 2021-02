Giochi PS4 a meno di 3 euro, c'è anche Tomb Raider Definitive Edition

Nelle scorse ore vi abbiamo segnalato i migliori giochi PS4 a meno di dieci euro e i giochi PS4 in sconto a due euro. Questa mattina siamo andati nuovamente a caccia di offerte sul PlayStation Store per scovare una serie di titoli proposti a meno di tre euro l'uno.

Come abbiamo già ripetuto in altre occasioni, si tratta di una fascia di prezzo che ospita per la maggior parte piccole produzioni indipendenti ma non mancano giochi AAA e AA certamente datati ma sicuramente in grado di interessare una buona fetta di giocatori.

Qualche esempio? Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro, DOOM 64, DOOM Classic e DOOM 2 a 2.49 euro l'uno, Deponia Doomsday a 1.29 euro e stesso prezzo per Caos a Deponia e Deponia. Metal Slug 3 costa invece 2.39 euro mentre The King of Fighters Collection Orochi Saga ha un prezzo di 2.99 euro, allo stesso prezzo è possibile acquistare vari picchiaduro SNK tra cui The King of Fighters '97 Global Match, The King of Fighters '98 Ultimate Match, Art of Fighting Anthology, Garou Mark of the Wolves e Samurai Shodown V Special.

Infine, ci sono anche giochi in vendita a 1.99 euro: The King of Fighters 2000, Pac-Man, Dig Dug, Galaga e Day of the Tentacle Remastered