Giochi PS4 a meno di 3 euro, ecco le migliori offerte da non perdere

I Saldi di Metà Anno del PlayStation Store vi permettono di acquistare tanti giochi per PS4 ad un prezzo piccolo piccolo e come spesso accade siamo andati a scavare in profondità per trovare le migliori proposte vendute a meno di tre euro.

Giochi completi a meno di tre euro? Effettivamente non c'è molto sotto questo tetto massimo ma qualcosina è possibile recuperare, tra questi citiamo DOOM 64 a 2.99 euro, Goat MMO Simulator, Goat Simulat GoatZ, Goat Simulator Payday e Goat Simulator Waste of Space in vendita a 1.37 euro l'uno, Bear With Me The Lost Robots a 2.49 euro, Dear Esther Landmark Edition a 2.99 euro, Ducati 90th Anniversary Edition a 1.99 euro, Goat Simulator a 2.49 euro, solamente per citarne alcuni. E ancora, Little Nightmares Secrets of the Maw Expansion Pass a 1.99 euro, Deployment a 2.99 euro, Deus Ex Mankind Divided Season Pass a 2.99 euro.

Nessun AAA a questo prezzo ma tante produzioni indipendenti, expansion pass e season pass con nuovi contenuti, del resto sarebbe difficile aspettarsi molto altro per una cifra inferiore ai tre euro. Avete trovato qualcosa di vostro gradimento? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.