Giochi PS4 a meno di 4 euro: Tomb Raider, Saints Row IV e classici SNK

Gli sconti Mega Marzo del PlayStation Store hanno portato in dote una nuova ondata di videogiochi per PlayStation 4 (compatibili con PS5) in offerta a prezzo ridotto: lo sapete che a noi piace giocare spendendo poco e per questo siamo andati alla ricerca dei migliori giochi in vendita a meno di 4 euro.

La selezione, lo diciamo subito non è vastissima, del resto il budget è davvero ridotto ma in ogni caso è possibile trovare qualche titolo interessante al costo di qualche caffè. Iniziamo con Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro e continuiamo con Saints Row IV Re-Elected a 3.99 euro, da segnalare anche vari personaggi di Tekken 7 venduti come DLC a prezzi compresi tra 2.49 e 3.99 euro, tra i quali figurano anche Negan di The Walking Dead, Armor King, Eliza e Lei Wulong.



E ancora, Duck Game a 2.99 euro, Saints Row Gat Out of Hell a 3.99 euro, Pang Adventures a 3.99 euro e il DLC Metro Exodus The Two Colones a 2.79 euro. Volete spendere ancora meno? Con 1.99 euro potete acquistare MXGP The Official Motocross Videogame mentre a 1.49 euro è disponibile il datato MotoGP 14.



Avventure LucasArts come Grim Fandango Remastered e Day of the Tentacle Remastered costano rispettivamente 2.49 e 2.99 euro, inoltre sono disponibili tanti classici SNK a a meno di tre euro, tra cui The King of Fighters '98, Samurai Shodown VI e Art of Fighting Anthology.