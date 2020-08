Giochi PS4 a meno di 5 euro: le migliori offerte sul PlayStation Store

Sony ha da poco lanciato le nuove offerte del PlayStation Store con tanti giochi PlayStation 4 in vendita a prezzo ridotto... anche a meno di 5 euro! Scopriamo insieme le migliori occasioni da prendere al volo in questa fascia di prezzo.

Per meno di 5 euro è possibile acquistare giochi completi, DLC, espansioni e Season Pass, tra i tanti citiamo ad esempio il pacchetto Il Padrino per Dying Light a 2 euro, Bear With Me The Lost Robots a 1.99 euro, 101 Ways to Die a 4.99 euro, Little Nightmares Secrets of the Maw a 2.49 euro, Ninjin Clash of Carrots a 4.99 euro, Peggle 2 a 2.49 euro, Lichdom Battlemage a 1.49 euro, UNO a 4.99 euro, Caos a Deponia, Deponia, Deponia Doomsday e Goodbye Deponia a 4.93 euro l'uno, AER Memories of Old a 4.94 euro, ClusterTruck a 4.49 euro.

E ancora, Kona a 2.49 euro, Life is Strange Before the Storm a 3.39 euro, il Season Pass di Life is Strange a 3.39 euro, DefenseGrid 2 a 3.59 euro, Alekhine's Gun a 2.99 euro, Battlefield 4 a 4.99 euro, Darksiders Warmastered Edition a 4.99 euro, Dead Alliance Multiplayer Edition a 2.99 euro, Destroy All Humans e Destroy All Humans 2 a 4.99 euro l'uno e Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour a 3,99 euro. Trovare la lista completa delle offerte sul PlayStation Store, sconti validi fino al 3 settembre.