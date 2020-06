Giochi PS4 a meno di 5 euro, le nuove offerte del PlayStation Store

Le nuove offerte di metà anno per PS4 sono ora disponibili sul PlayStation Store, come nostra abitudine siamo andati a scavare a fondo per trovare le migliori chicche ad un prezzo piccolo piccolo... meno di 5 euro.

Come ribadiamo sempre a questo prezzo è difficile trovare produzioni AAA, se non qualche titolo più datato, dunque è necessario rivolgersi ai giochi indipendenti. Tra i tanti vi segnaliamo l'immortale Jetpack Joyride a 1.79 euro, l'indie Gabucchi a 3.79 euro, Penarium a 1.79 euro, Valentino Rossi The Game Compact Edition a 3.99 euro, Seasons After Fall a 2.99 euro, Drawful 2 a 5.49 euro, Escape Plan a 4.93 euro, Pac-Man Championship Edition 2 a 2.98 euro, Sound Shapes a 4.93 euro, Magicka 2 a 4.49 euro, Bound by Flame a 4.99 euro, Helldivers Dive Harder Edition a 4.99 euro e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst a 4.49 euro.

Avete tempo fino al 9 luglio per i vostri acquisti, inoltre vi ricordiamo che sul PS Store trovate anche i giochi PlayStation Hits in offerta tra cui Resident Evil 6, Terraria, Dishonored 2, Horizon Zero Dawn Complete Edition, One Piece Pirate Warriors 3, DOOM, God of War III Remastered e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, solamente per citarne alcuni.