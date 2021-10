Giochi PS4 con aggiornamento PS5 gratis: la lista completa aggiornata a ottobre 2021

Il primo anno di vita di Playstation 5 è quasi concluso. La console dell'azienda giapponese si è rivelata un'ottima piattaforma per godersi alla massima espressione tecnica diversi giochi usciti originariamente su PS4. Ecco la lista completa dei titoli con un aggiornamento gratuito per PS5.

La lista pubblicata di seguito è aggiornata al mese di ottobre 2021 e include tutti i giochi che godono di aggiornamento next-gen gratis dalla versione PS4 a quella per PlayStation 5.

Giochi aggiornamenti gratis da PS4 a PS5

A Plague Tale Innocence

Alan Wake Remastered

Assassin’s Creed Valhalla

Assetto Corsa Competizione

Atelier Ryza 2 Lost Legends & The Secret Fairy

Balan Wonderworld

Borderlands 3

Bugsnax

Call of Duty Black Ops Cold War – aggiornamento gratis per i possessori della Cross-Gen o Ultimate Edition su PS4. Costo di 10 euro per chi possiede la Standard Edition

Chernobylite

Concept Destruction

Control – aggiornamento gratuito se possessori della Ultimate Edition

Crash Bandicoot 4 It’s About Time

CrossCode

Cyberpunk 2077 - aggiornamento next-gen in arrivo prossimamente

DARQ Complete Edition

Dead by Daylight

Deliver Us the Moon

Destiny 2

DiRT 5

DOOM Eternal

Elden Ring

Far Cry 6

FIFA 22 – aggiornamento gratuito esclusivamente per i possessori della Ultimate Edition

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy 7 Remake (ad eccezione della PlayStation Plus Edition)

Ghostrunner

Godfall

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Guilty Gear Strive

Haven

Hitman 3 – aggiornamento gratuito solo per i possessori della versione digitale su PS4

Horizon Forbidden West

Human Fall Flat

Immortals Fenyx Rising

It Takes Two

Just Dance 2021 - aggiornamento gratuito solamente per i possessori della versione fisica su PS4

JYDGE

Kena Bridge of Spirits

Kerbal Space Program Enhanced Edition

King Oddball

Little Nightmares II

Madden NFL 22 – aggiornamento gratis per i possessori di MVP e Dinasty Editon

Maneater

Marvel's Avengers

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Metro Exodus Enchanced Edition

MLB The Show 21 – aggiornamento gratuito per chi possiede la Collector’s Edition

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Mortal Kombat 11/Ultimate

Mortal Shell

NBA 2K22 – aggiornamento gratis per le versioni 75th Anniversary Edition o Cross-Gen Edition

Necromunda Hired Gun

Nioh 2

No Man’s Sky

Oddworld Soulstorm

Outrider

Ovveride 2 Super Mech League

Phoenix Point Behemoth Edition

Planet Coaster Console Edition

Poker Club

Praey for the Gods

Project Zero Maiden of Black Water

Puyo Puyo Tetris 2

Quake

Raimbow Six Siege

Relayer

Resident Evil Village

Rider Republic

Sackboy Una Grande Avventura

Shakedown Hawaii

Shantae (1-5)

Shing!

Star Wars Jedi Fallen Order

Subnautica

Subnautica Below Zero

Tennis World Tour 2 – aggiornamento gratis per i possessori della Ace Editon su PS4

Terminator Resistance Enhanced

Tesla Force

The Elder Scrolls Online

The Pathless

The Persistance

The Witcher 3 Wild Hunt

Tribes of Midgard

Undead Horde

Watch Dogs Legion

WRC 9

Yakuza Like a Dragon

Esistono poi alcune riedizioni Director's Cut di classici PS4 come Ghost of Tsushima (ecco la nostra recensione di Ghost of Tsushima Director's Cut ) e Death Stranding (per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Death Stranding Director's Cut per PS5 ), in questi casi l'upgrade non è gratuito e più in generale per quanto riguarda i giochi PlayStation Studios, Sony ha annunciato che dopo Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Gran Turismo 7dei suoi giochi.Da segnalare inoltre che Final Fantasy 7 Remake gratis su PS Plus non può essere aggiornato , a inizio anno Sony e Square Enix hanno inserito il gioco nella lineup PlayStation Plus in versione PS4, per questa versione però