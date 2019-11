Giochi PS4: arrivano Death Stranding, Destiny Connect, Just Dance e Need For Speed Heat

La settimana appena iniziata si prospetta certamente ricca di novità per quanto riguarda le nuove uscite su PS4 con l'arrivo di Death Stranding, Need for Speed Heat, Just Dance 2020, Destiny Connect Tick-Tock Travelers e tante altre novità per PlayStation 4 e PlayStation VR.

PS4 Uscite

Il lancio più importante dei prossimi giorni è senza dubbio quello di Death Stranding, il gioco di Hideo Kojima arriverà su PS4 e PS4 PRO l'8 novembre, ma questa non è certamente l'unica uscita della settimana, che vedrà anche il lancio di giochi come Audica, Conception Plus Maidens of the Twelve Stars, Destiny Connect, MechaNika e Need for Speed Heat.

Asdivine Kamura - 5 novembre

Audica - 5 novembre

Conception Plus Maidens of the Twelve Stars - 5 novembre

Death Stranding - 8 novembre

Destiny Connect Tick-Tock Travelers - 8 novembre

Football Game - 8 novembre

Jumanji The Video Game - 8 novembre

Just Dance 2020 - 8 novembre

Light Fairytale Episode 1 - 6 novembre

Lithium Inmate 39 Relapsed Edition - 6 novembre

MechaNika - 6 novembre

Need For Speed Heat - 8 novembre

Police Chase - 7 novembre

Valfaris - 7 novembre

Presto disponibili anche Police Chase, Valfaris, Just Dance 2020 e il videogioco ufficiale di Jumanji, basato sul film con The Rock in arrivo nelle sale a dicembre.