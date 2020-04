Giochi PS4: arrivano Predator, Trials of Mana e MotoGP 20

La settimana appena iniziata si prospetta molto interessante per i videogiocatori, grazie ad una serie di uscite di spessore come MotoGP 20, Trials of Mana (remake di Secret of Mana 3 per SNES) e Predator Hunting Grounds, solamente per citare alcuni dei titoli in arrivo nei prossimi sette giorni.

Oltre ai giochi citati faranno la loro comparsa sul PlayStation Store anche una serie di produzioni minori ma ugualmente interessanti come Azure Striker Gunvolt Striker Pack, Deliver Us The Moon, Super Dodge Ball e Wonder Blade.

Nuovi giochi PS4

Aces of the Multiverse (20 aprile)

Azure Striker Gunvolt Striker Pack (20 aprile)

Deliver Us The Moon (20 aprile)

Guard Duty (20 aprile)

Help Will Come Tomorrow (20 aprile)

Spuds Unearthed (21 aprile)

Super Dodge Ball (21 aprile)

Wonder Blade (21 aprile)

MotoGP 20 (23 aprile)

Obey Me (23 aprile)

Predator Hunting Grounds (24 aprile)

Trials of Mana (24 aprile)

Nessun gioco previsto questa settimana su PlayStation VR, con il trittico MotoGP 20, Trials of Mana e Predator Hunting Grounds che si conferma mattatore assoluto della settimana, rappresentando di fatto le uniche tre grandi uscite AAA e AA della fine di aprile.