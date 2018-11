Giochi PS4: Battlefield 5, Beat Saber e Farming Simulator 19 tra le novità della settimana

La settimana appena iniziata non è particolarmente ricca di novità tuttavia non mancano veri e propri pezzi da novanta come Battlefield V, disponibile dal 20 novembre insieme a Farming Simulator 19, Flashback e Storm Boy.

Nuovi Giochi PlayStation 4

Achtung! Cthulhu Tactics

Battlefield V

Beat Saber

Bendy and the Ink Machine

Boxing Apocalypse

Crow The Legend

Farming Simulator 19

Flashback

Gundemoniums

Marvel’s Spider-Man: Territori Contesi

Mecho Wars: Desert Ashes

Slayaway Camp Butchers Cut

Squishies

Storm Boy

Titanic VR

Youtubers Life

Tra le novità PS4 presto disponibili troviamo anche Titanic VR, Youtubers Life, Beat Saber per PlayStation VR e Territori Contesi, il nuovo DLC di Marvel's Spider-Man, scaricabile dal 20 novembre.

Come detto in apertura non si tratta di una settimana ricchissima a livello quantitativo, i grandi publisher hanno già sparato le più importanti cartucce della stagione natalizia, nelle prossime settimane il cerchio si chiuderà con Just Cause 4 e Darksiders III, in uscita rispettivamente il 4 dicembre e il 27 novembre.