Giochi PS4: Darksiders 3 e Asterix & Obelix XXL 2 tra le novità della settimana

L'ultima settimana di novembre non si rivela particolarmente ricca dal punto di vista delle novità PlayStation 4 anche se non mancano titoli di richiamo come Darksiders III, disponibile dal 27 novembre.

L'avventura di Furia uscirà domani in formato fisico e digitale mentre il 29 novembre sarà la volta di Asterix & Obelix XXL 2, remastered del titolo omonimo uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2005. Infine venerdì 30 novembre RIDE 3 arriverà nei negozi, il terzo episodio della serie targata Milestone presenta un comparto tecnico migliorato e una maggior attenzione ai dettagli, con una fisica riscritta e un modello di guida ancora più curato rispetto al passato.

Ci avviciniamo alla fine dell'anno e le uscite iniziano a scarseggiare, a dicembre vedremo Just Cause 4 come titolo di punta del mese e altre produzioni indipendenti dovrebbero fare capolino nelle prossime settimane...