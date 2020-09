Giochi PS4: disponibile ora la nuova offerta della settimana!

Oltre ad aver lanciato la promozione A Tutto Giappone, Sony presenta la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, disponibile da oggi e fino al primo ottobre.

Protagonista dell'offerta della settimana è Tom Clancy's The Division 2 di Ubisoft, proposto in versione standard e Warlords of New York Edition a prezzo scontato. La versione base costa 5.09 euro, mentre l'espansione Warlords of New York ha un prezzo di 12.99 euro e include i seguenti contenuti:

Una nuova storia in cui darai la caccia alla tua nemesi

Un bonus Livello 30, per lanciarti nella campagna de I generali di New York

Un nuovo mondo aperto a New York

Un sistema dei progressi rivisto, con un nuovo livello massimo (40)

Nuove opzioni tattiche (armi e oggetti speciali, equipaggiamento e abilità)

Un finale più ampio, con stagioni di 3 mesi a tema

Ancora più conveniente la Warlords of New York Edition che include il gioco completo e l'espansione al prezzo di 14.99 euro, in questo modo The Division costerebbe quindi appena due euro. Avete tempo fino al primo ottobre per ricaricare il portafoglio e approfittare dell'offerta, se siete ineressati.