Che giochi PS4 escono nel 2024? La vecchia console Sony non molla facilmente

A novembre 2023, PlayStation 4 compie dieci anni ma la vecchia console Sony non vuole proprio saperne di andare in pensione, tanto è vero che nuovi giochi continuano a uscire regolarmente e tanti arriveranno anche nel 2024, perché PS4 non ne vuole proprio sapere di mollare facilmente il colpo.

L'elenco dei giochi PS4 in uscita nel 2024 include Prince of Persia The Lost Crown, Destiny 2 La Forma Ultima, Persona 3 Reload, Contra Operation Galuga, Granblue Fantasy Relink e Like A Dragon Infinite Wealth. Di seguito la lista completa aggiornata, e ricordatevi che altri giochi potrebbero aggiungersi all'elenco.

Che giochi PS4 escono nel 2024?

Prince of Persia The Lost Crown - 18 gennaio

Rugby 24 - 24 gennaio

Apollo Justice Ace Attorney Trilogy - 25 gennaio

Like A Dragon Infinite Wealth - 26 gennaio

Granblue Fantasy Relink - 1 febbraio

Persona 3 Reload - 2 febbraio

Tomb Raider I-III Remastered - 14 febbraio

Destiny 2 La Forma Ultima - 27 febbraio

Unicorn Overlord - 8 marzo

Bounty Star The Morose Tale of Graveyard Clem

Cat Quest Pirates of the Purribean

Contra Operation Galuga

Dustborn

Earth Defense Force 6

Earthlock 2

Endzone 2

Final Fantasy XIV Dawntrail

Flintlock The Siege of Dawn

Foamstars

Forever Skies

Forgotlings

Little Nightmares III

Paper Trail

SaGa Emerald Beyond

South Park Snow Day!

Spy x Anya Operation Memories

Toxic Crusaders

Ultros

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

E non dimenticate di dare una occhiata anche alle esclusive PS5 più promettenti del 2024, con la speranza che Sony riesca a pubblicare l'attesissimo Marvel's Wolverine di Insomniac alla fine dell'anno, a un anno di distanza da Marvel's Spider-Man 2.