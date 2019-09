Giochi PS4: FIFA 20, Code Vein e Contra Rogue Corps tra le nuove uscite

Come ogni lunedì vi proponiamo l'elenco dei nuovi giochi PS4 in arrivo durante la settimana appena iniziata, una settimana che vede il lancio di molti titoli di spessore, tra cui FIFA 20 e Code Vein. Di seguito la lista completa delle nuove uscite PlayStation 4.

Anche se le nuove uscite della settimana non sono numerose, non mancano alcuni tra i giochi più attesi dell'anno come il già citato FIFA 20, disponibile dal 24 settembre per coloro che hanno effettuato il preorder delle edizioni Champions e Ultimate, dal 27 settembre per tutti gli altri. A fine settimana vedranno la luce anche Code Vein (nuovo gioco degli autori di God Eater) e Contra Rogue Corps, che segna il ritorno della serie Konami dopo molti anni di assenza.

Novità PS4

The Surge 2 (24 settembre)

Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast (25 settembre)

Habroxia (26 settembre)

Code Vein (27 settembre)

Color Slayer (27 settembre)

Contra Rogue Corps (27 settembre)

Dreaming Canvas (27 settembre)

FIFA 20 (27 settembre)

Spazio anche a produzioni minori come Dreaming Canvas, Habroxia e Color Slayer, inoltre il 25 settembre debutta su PS4 anche Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast, titolo uscito originariamente nel 2002 e ora riproposto in versione compatibile con la più recente console Sony. Avete già deciso cosa comprare? Fateci conoscere la vostra shopping list utilizzando lo spazio commenti qui sotto!