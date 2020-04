Giochi PS4 gratis: Hitman in regalo sul PlayStation Store

Nel momento in cui scriviamo Hitman La Prima Stagione Completa per PS4 è gratis sul PlayStation Store in Europa e Australia, non è chiaro se si tratti di un semplice errore o di una promozione da parte di IO Interactive.

La versione completa del gioco può essere riscattata gratuitamente, tuttavia secondo alcune segnalazioni il download non andrebbe a buon fine nel caso si siano già scaricati il prologo gratuito o l'episodio di Parigi (più volte offerto gratis) in passato. In tal caso un messaggio avvisa che il gioco non può essere riscattato, altrimenti il tutto procederà senza particolari intoppi.

"Include tutte le ambientazioni e gli episodi della prima stagione: Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaidō. Nel ruolo dell'Agente 47, sarai chiamato ad assassinare bersagli di rilievo in un appassionante thriller di spionaggio ambientato nel mondo degli assassini. Completando missioni e contratti sbloccherai nuovi oggetti, equipaggiamenti e armi utilizzabili in tutte le ambientazioni. I contenuti e le modalità di gioco di Hitman soddisferanno sia i veterani della serie che i neofiti. Hitman- La prima stagione completa include tutti gli episodi, le sfide, le opportunità, i contratti Escalation e quelli in evidenza e dà accesso a tutti gli aggiornamenti futuri, tra cui nuovi bersagli elusivi. Include i sei contratti bonus I Sarajevo Six, solo su PlayStation 4."

La scorsa settimana anche Pac-Man Championship Edition 2 è stato reso disponibile gratis per un periodo limitato per poi tornare a pagamento e fare successivamente la sua comparsa di nuovo gratuitamente qualche giorno dopo come parte di una specifica promozione di Bandai Namco. Potrebbe accadere lo stesso con Hitman La Prima Stagione Completa oppure il download gratis è un errore? Fateci sapere se siete riusciti a scaricare il gioco nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.