Giochi PS4 gratis: Knack 2 al posto di Uncharted Collection in alcuni paesi

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato che regalerà due giochi PS4 gratis dal 16 aprile, gli interessati dovranno semplicemente accedere al PlayStation Store e scaricare senza alcun vincolo Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey. I due titoli citati però non saranno disponibili in tutti i paesi.

Come chiarito da Sony Interactive Entertainment, in Cina e Germania Uncharted The Nathan Drake Collection verrà sostituito da Knack 2, proposto insieme a Journey. Nessuna variazione per quanto riguarda l'Italia, dove il publisher metterà a disposizione Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey.

I due giochi gratis potranno essere scaricati dalle 01:00 di giovedì 16 aprile e fino alla stessa ora del 6 maggio, una volta aggiunti alla libreria entrambi resteranno vostri per sempre e potranno essere utilizzati e riscaricati senza limitazioni di alcun tipo, come se fossero stati effettivamente acquistati.

L'iniziativa è slegata dai giochi gratis PlayStation Plus di aprile e il download sarà disponibile per tutti senza bisogno di essere abbonati a servizi come PS Plus o Now. Si tratta indubbiamente di un bel regalo da parte di Sony, Journey è uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, così come Uncharted The Nathan Drake Collection, raccolta che include le edizioni rimasterizzate di Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake.